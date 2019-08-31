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ملجأ بوليفي يعالج حيوانات أصيبت في حرائق الأمازون

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استقبل ملجأ في بوليفيا عددا من الحيوانات التي تعرضت لإصابات متفاوتة الخطورة إثر الحرائق التي اندلعت في غابات الأمازون.

ووفق ما رصده مقطع فيديو، جرى تصويره الأربعاء، فإن الملجأ يضم أصنافا مختلفة من الحيوانات، التي تأثرت باللهيب والدخان الناجمين عن الحرائق التي وقعت مؤخرا في الأمازون.

ويظهر الفيديو أيضا سيسيليا دورادو، طبيبة بيطرية في الملجأ، وهي تداوي جراح بعض الحيوانات وتطعمها، مثل الببغاء وحيوان المدرع (الأرماديللو).

وكان الرئيس البوليفي إيفو موراليس ذهب بنفسه مع فريق لإخماد الحرائق، في الجزء البوليفي من غابات الأمازون.

وتوصف غابات الأمازون بكونها "رئة الأرض"، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.5 مليون كيلو متر مربع، وتعتبر أحد الأماكن المهمة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتضم الأمازون عددا قياسيا من الحشرات والعناكب والزواحف والبرمائيات و الطيور والثدييات.

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