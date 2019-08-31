توقيف شبكة إجرامية تتلاعب بالدقيق المدعوم في “الأبيض”

الخليج 365 :

ضبط فريق مشترك من رئاسة محلية شيكان بشمال كردفان والمباحث بقيادة الضابطين الإداريين محمود بكري حامد وفيصل محمد عبد الحميد، شبكة إجرامية تتلاعب بالدقيق المدعوم.

وقال الوالي المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله حسب (سونا) اليوم (الجمعة)، إنه لا تهاون في التلاعب بقوت المواطنين، وإن العدالة ستطال كل من يثبت تورّطه في ذلك. وحذّر من الاتجار غير المشروع بالسلع الأساسية المدعومة.

وأوضح المدير التنفيذي للمحلية عصام محمد محمد صالح، أن شيكان بذلت جهوداً كبيرة، ونوّه لضبطيات شملت الاتجار بالخبز والدقيق المدعوم والوقود الخاص بالزراعة وإبادة كميات من الأسماك الفاسدة والخضروات والفاكهة التالفة خلال الفترة الماضية، بجانب محاربة الظواهر السالبة بالأسواق.

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وكشف رئيس الفريق، الضابط الإداري محمود بكري حامد، أن معلومات وردت تفيد بأن هناك من يقومون بالاتجار غير المشروع في الدقيق المدعوم بحي الشريف بالأبيض، وتم تكوين غرفة عمليات ومتابعة وتيم بقيادته تمكن من ضبط كميات الدقيق المدعوم الذي تتم إعادة تعبئته في جوالات تجارية زنة (25) كيلو بجانب (2) ماكينة خياطة، وأوضح أن المعروضات التي تم ضبطها شملت (29) جوالاً (50) كيلو و(25) جوالاً (25) كيلو من الدقيق المدعوم تمت تعبئتها في جوالات تجارية، إضافة لـ (2) ماكينة خياطة جوالات و(1) ميزان كبير و(226) جوالاً فارغاً ماركة تجارية (الأبلج)، كما تم القبض على اثنين من المتهمين