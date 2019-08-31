اشتباكات عنيفة في وسط العاصمة أثينا بين الشرطة والفوضويين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت الشرطة اليونانية 7 أشخاص أثر اشتباكات عنيفة مع نشطاء فوضويين اندلعت في منطقة إكزارخيا وسط العاصمة أثينا الليلة الماضية واستغرقت ساعات.

حسب وسائل إعلام محلية، فإن مجموعة من المحتجين رشقت رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وذكر موقع للمنظمات الفوضوية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في مبنى احتله مهاجرون من إفريقيا، ما دفع عائلات بأطفالها للفرار وأسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى المستشفى.وشرعت الحكومة اليونانية اليمينية الجديدة في “إعادة النظام العام” في العاصمة أثينا، ولاسيما في منطقة أكزارخيا معقل الفوضويين، التي ضعفت فيها سلطة القانون منذ فترة طويلة ونفذت الشرطة الاثنين الماضي عملية لإخلاء المهاجرين من أربعة مبان سبق أن احتلوها في المنطقة.

روسيا اليوم