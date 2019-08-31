رئيس البرازيل يصدم العالم وينفي ما ينشر عن حرائق غابات “الأمازون”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، إن حرائق غابات الأمازون هذا العام أقل من المعدل الذي سجل السنوات الأخيرة.

وقلل بولسونارو من خطورة حرائق غابة الأمازون، وذلك مع بدء تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس”.

وأشار بولسونارو إلى أن وسائل الإعلام البرازيلية تقوم “بتغذية” قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن.

يشار إلى أن تصريحات الرئيس البرازيلي تأتي في الوقت الذي بدأ فيه تطبيق الحظر الموقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية، من أجل وقف امتداد الحرائق في الأمازون ومحاولة تأكيد قدرتها على التحرك. لكن كثيرين يشككون في فاعلية هذا الإجراء، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتسببت حرائق غابات الأمازون بتبادل تصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة “السبع الكبار”، وردا على ذلك اتهمه الرئيس البرازيلي بانتهاج “عقلية استعمارية”.

في وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب “إهاناته” التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.

وأبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.