ترامب يعتزم الأحد فرض رسوم جمركيّة جديدة على بضائع صينيّة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أن رسوما جمركية إضافية بالغة 15 بالمئة على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ الأحد. وردا على اسئلة صحافيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأميركي ”لقد تم تثبيتها“.

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