قوائم مرشحي "الحكومة السودانية" تخضع للتدقيق الأمني

وقال الكباشي، في تصريحات ل«العين الإخبارية»، إن «قوائم المرشحين لتولي الحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية في البلاد ما زالت في مرحلة التدقيق الأمني».
وتوقع أن«ينهي المكون العسكري بالمجلس السيادي مشاوراته، قبل صباح اليوم السبت، بشأن قائمة قوى الحرية والتغيير للتشكيل الوزاري».
وتسلم المكون العسكري، الأربعاء الماضي، قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير لوزراء الحكومة الانتقالية للتشاور حولها. وأوضح أنه من المتوقع أن يقوم المكون العسكري بالمجلس السيادي بتسليم ملاحظاته حول المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لقوى الحرية والتغيير خلال الساعات القليلة القادمة.
كما توقع أن تنتهي عملية التدقيق الأمني على الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف أن حمدوك لن يشرع في اختيار قائمة الوزراء إلا بعد الفراغ من عملية التدقيق الأمني.
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