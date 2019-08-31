صدمة كبرى لعشاق مسلسل Lucifer.. الموسم الخامس هو الأخير

قررت الشركة المنتجة عن مسلسل الكوميديا والجريمة Lucifer، ان الموسم الخامس القادم سيكون الأخير بعد مسيرة طويلة منذ طرح أولى حلقاته ف يناير 2016.

وكشفت الشركة عن اسم الحلقة الأولى من الموسم الخامس والتى تأتى بعنوان Really sad devil guy – شيطان حزين للغاية"، ولم تكشف عن موعد طرح الموسم الجديد حتى الآن.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم توم اليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلس حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.