الرئيس التونسى المؤقت يقرر تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

قرر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من 3 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وورد بالأمر الرئاسي - الذي تم نشره بالجريدة الرسمية امس الجمعة - أن رئيس الجمهورية قرر تمديد حالة الطوارئ، بعد الاطلاع على الدستور، خاصة الفصل 77، وعلى الأمر رقم 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر الرئاسي رقم 134 لسنة 2019 والمؤرخ في الأول من أغسطس 2019 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

وكان الناصر قد أعلن - في 2 أغسطس الجاري - تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل.

