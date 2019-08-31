وقال موقع تويتر في تغريدة إنه على دراية بتعرض الحساب للاختراق ويحقق فيما حدث.
وادعت احدى التغريدات التي نشرت على حساب دورسي بعد قرصنته أن الزعيم النازي أدولف هتلر كان بريئا، بينما احتوت أخرى على تعليقات عنصرية بحق الأميركيين من أصل أفريقي .
كما ظهرت على الصفحة تغريدة تشير إلى وجود قنبلة في مقر تويتر.
وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب على ما يبدو، تم حذف التغريدات المسيئة.
وهبط سعر سهم تويتر بأقل من واحد في المئة في معاملات ما بعد ساعات التداول الرسمي بعد اكتشاف قرصنة الحساب.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط بأسهم "تويتر" بعد اختراق حساب رئيسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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