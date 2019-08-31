الخزانة الأمريكية تضع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على قبطانها.

وقالت الوزارة في بيان: "اتخذ فرع وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية اليوم إجراءات ضد أدريان داريا 1، وهي ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، يستفيد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت في وقت سابق أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا.

وقال بومبيو للصحفيين: "إننا أبلغنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح للسفينة بالرسو، يعرض نفسه لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة بعد أن أعلنت طهران أنها تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.