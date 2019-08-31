طياران مجازفان يتحديان الموت وينقلبان بالهليكوبتر في الهواء

أظهر فيديو مثير تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة استعراض طياران متهوران مهاراتهما المذهلة بأداء حركات بهلوانية بالهليكوبتر.

سجلت هليكوبتر أخرى قريبة الحركة البهلوانية التي أداها الطياران ”آرون فيتزجيرالد“ و“كريس باخمان“ من فريق ”ريد بول“ خلال عرضا جويا في ولاية ”أيوا“ الأمريكية في يوم 23 أغسطس.

وفي الفيديو يمكن رؤية الهليكوبتر التي تحمل شعار ”ريد بول“ تحوم في الجو قبل أن تؤدي حركة شقلبة خطيرة في الجو، لتبدأ الطائرة في الهبوط بسرعة مقلقة.

لحسن الحظ، تمكن الطياران من استعادة توازن الطائرة في الثواني الأخيرة قبل أن تصطدم بالأرض، وحلقا بعيدًا.

وقال ”ايفارسون“ مصور الفيديو: ”أي حركة بهلوانية يتم أدائها بالهليكوبتر تتطلب طيارًا ماهرًا للغاية، وهذه الشقلبة تعتبر حركة خطيرة للغاية“.

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وشرح: ”من الممكن أن تنثني المروحة الرئيسية تجاه الذيل وتدمره، الأمر الذي يؤدي لخروج الطائرة عن السيطرة تماما، وتحطمها خلال ثوان“.

هذا ولا تستطيع أي هليكوبتر أيضا تنفيذ الحركة البهلوانية، وحتى أحدثها لا تستطيع توجيه مقدمتها إلى الأعلى لأداء الحركة إلا لبضع لحظات.

هذا ويُستضاف عرض أيوا الجوي في مطار أنكيني الإقليمي في شهر أغسطس من كل عام، ويعتبر الحدث الجوي الأول في الغرب الأوسط، لما يحتويه من عروض جوية مشوقة ومدهشة.