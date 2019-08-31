ونقلت الوكالة عن الروبوت قوله في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "اليوم، اقترح رائد الفضاء أليكسي نيكولايفيتش أفشينين، خلال عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص بي، استخدام مطرقة ومفتاح صوامل، اضطررت إلى إطلاق عملية التشغيل التلقائي لتجنب المزيد من مشاكل الحوار مع أليكسي نيكولاييفيتش".
وفي وقت سابق لهذه التغريدة، بثت وكالة "ناسا" محادثات رواد فضاء مع خبراء من مركز مراقبة المهمة الروسي، حيث أصبح معلوما أن رائد الفضاء أفشينين واجه صعوبة في تشغيل الطاقة الكهربائية للروبوت، ما اضطره لاستخدام مفتاح صوامل للضغط على زر التشغيل المثبت على كتف الروبوت، وحاول أيضا استخدام مطرقة.
واقترح خبراء المركز الروسي الأرضي، استبدال البطاريات في نظام الروبوت، ولكن في النهاية تمكن رائد الفضاء من تشغيل "فيودور" فقط بعد 10-15 محاولة.
كما أن الروبوت "فيودور" قال في وقت لاحق إنه بدأ التدريب على متن محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى تقديمه المساعدة لرائد الفضاء، في اختيار الأداة اللازمة للقيام بأعمال الصيانة والقيام في وضعية (تقليد الحركات) "بتجميع الموصلات الكهربائية بنجاح ومحاكاة إصلاحات الكابلات على الجانب الخارجي من المحطة الفضائية".
وأضاف الروبوت: "الآن أنا أتحدث بسلام مع أليكسي نيكولاييفيتش".
أثناء إقامة الروبوت في محطة الفضاء الدولية ، سيشرف عليه رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، من حركة وعمل داخل المحطة الفضائية، وسوف يقوم رائد الفضاء الروسي الثاني أليكسي أوفتشينين بتصوير كل ما يجري خلال وجود الروبوت "فيودور" في المحطة الفضائية.
وفي إطار برنامج اختبار "فيودور" في الفضاء حددت أربع مهام: تنظيف النوافذ والسطح الداخلي للمحطة الفضائية باستخدام إسفنجة خاصة، وإضاءة منطقة العمل بواسطة مصباح يدوي لمساعدة رائد الفضاء، والعمل باستخدام معدات يدوية لتقطيع الأسلاك وتوصيل المقابس المستخدمة في امدادات الطاقة داخل وخارج المحطة وفصلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الروبوت "فيودور" يشتكي من تهديد رائد فضاء له بمطرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.