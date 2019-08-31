"مسبش حقه رغم مرور السنين".. أغرب جريمة في العالم

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن المواطن التايلاندي المدعو ثانابات أناكسري والبالغ 69 عاما وزميله المدرسي القديم سوثات كويامات التقيا السبت الماضي في حفل نظم بغرض لم شمل الزملاء السابقين في المدرسة.
وأثناء جلوس الحضور حول الطاولة لتناول العشاء، تحدث أناكسري إلى كوسايمات متهما إياه بمضايقته والتنمر عليه عندما كانا في السادسة عشرة من العمر.
وطلب أناكسري، الضابط البحري السابق، من كوسايمات الذي يعمل خياطا، الاعتذار له، إلا أن الأخير رفض قائلا إنه لا يتذكر أنه ضايق زميله القديم.
وسرعان ما استشاط أناكسري غضبا، وأخرج مسدسا كان بحوزته وأطلق النار على كوسايمات وأوقعه قتيلا قبل أن يهرب من مكان الجريمة.
من جهته، قال زميلهما توين كلاكانغ الذي نظم الحفل، في إفاداته للشرطة إن "أناكسري كثيرا ما كان يتحدث عن غضبه من مضايقة كوسايمات له بالمدرسة حينما كان ثملا. لم ينس ذلك قط. لكني لم أكن أتصور مطلقا أنه سيقدم على قتله بهذه الطريقة، لأن هذه الأشياء حدثت منذ زمن طويل. لقد صدمنا جميعا مما فعله".
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