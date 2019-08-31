ناسا تكشف عن صور تلسكوب سبيتزر الفضائى للنجوم والمجرات

ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني، كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن عدد من أفضل الصور التي التقطها تلسكوب سبيتزر الفضائي، الذي يدور في مدار حول الشمس منذ 25 أغسطس 2003.
ويستخدم المرصد ضوء الأشعة تحت الحمراء للكشف عن هذه الأجسام الفضائية، حيث استغرقت مهمة التلسكوب الرئيسية خمس سنوات ونصف، وانتهت عندما نفد مبرد الهيليوم السائل الضروري لتشغيل اثنين من أدواتها الثلاثة، لكن تصميمه قد سمح لجزء من الأداة الثالثة بمواصلة العمل لأكثر من 10 سنوات إضافية، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 30 يناير 2020.
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