وزير الدفاع العراقى: سنتخذ الإجراءات العسكرية الكفيلة من أجل حماية العراق

وقال الشمرى - فى بيان صدر الجمعة، على هامش اجتماع طارئ لمجلس الدفاع، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن الوزارة ستتخذ الإجراءات الأمنية والعسكرية للدفاع عن البلاد تجاه أى اعتداء على أية جهة عراقية"، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أى مساس بسيادة وكرامة العراق.
ودعا الشمرى - فى اجتماع مجلس الدفاع الذى حضره رئيس أركان الجيش ومعاونيه للعمليات والإدارة والتدريب وقادة الأسلحة - إلى ضرورة التكاتف والتلاحم بين القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الحدود ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبى وقوات حرس الإقليم البيشمركة من أجل عراق موحد تحت راية واحدة فى وجه من يريد زعزعة أمن البلاد".
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