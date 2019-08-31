أتلتيك بلباو يحسم ديربى الباسك بثنائية فى سوسيداد بالدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيك بلباو، فوزا ثمينا على ضيفه فريق ريال سوسيداد، بنتيجة 2 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني سجل ثنائية فريق بلباو فى شباك سوسيداد، إيناكى ويليامز وراؤول جارسيا، فى الدقيقتين 11 و 28 من زمن المباراة. بهذا الفوز تصدر بلباو جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، بالتساوى مع إشبيلية، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف. وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من الليجا، اليوم السبت، بإقامة 4 مباريات، أهمها برشلونة فى ضيافة فريق برشلونة، وتختتم غدا الأحد بأربعة مباريات أبرزها، فياريال مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يستضيف إيبار.

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