مدينة أمريكية تحذر من خطورة تدخين السجائر الالكترونية

حذرت مدينة ميلووكى أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية المقيمين فيها بالتوقف فوراً عن استخدام السجائر الإلكترونية، وفقاً لقناة سى ان ان الأمريكية.

وجاء هذا بعد أن تم نقل 16 شخصًا إلى المستشفى مصابين بالتهاب رئوى كيميائى لدرجة أن بعضهم وضعوا على أجهزة التنفس الصناعى ، وهو مرض شديد يسبب التهابًا فى الرئة، وفق ما ذكره قسم الصحة فى ميلووكى.

وقال المسؤولون إن الصلة بين استخدام السجائر الإلكترونية وأمراض الجهاز التنفسى غير مفهومة تمامًا ، لكن فى الوقت نفسه ، ينصحون السكان بالتوقف عن استخدام هذا النوع من التدخين

وقال مسئولو الصحة فى ويسكونسن إنهم على علم بوجود 32 حالة من أمراض الرئة ، منها 11 حالة لا تزال قيد التحقيق. وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية باأمريكا إنه تم الإبلاغ عن 193 حالة على الأقل من أمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة.

وجاءت أول وفاة لمريض الرئة بسبب السجائر الالكترونية الأسبوع الماضى، إذ توفى رجل إلينوى بسبب مشاكل فى الرئة مرتبطة باستخدامه للسجائر الإلكترونية.