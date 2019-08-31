مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة الجمعة أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس، في حين تستمر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقالت بعثة الحلف في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي مصرعه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس (آب) 2019".

بذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصاً في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.

وفي 21 أغسطس (أب) قتل اثنان من عناصر الجيش الأمريكي أثناء معارك في أفغانستان.

ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة وحركة طالبان السعي للتوصل إلى اتفاق في الدوحة من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأمريكية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية.

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وينتشر حاليا نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود دائم في أفغانستان مع 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.

وحذر ترامب من شن أي هجوم آخر على الولايات المتحدة انطلاقاً من أفغانستان "لأننا سوف نعود بقوة لم يشهدها أحد من قبل".