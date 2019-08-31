وكان ما لا يقل عن 127 شخصاً قتلوا في الثالث من يونيو (حزيران) خلال تفريق اعتصام كان قائماً منذ نحو شهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حسب ما نقلت لجنة أطباء مقربة من حركة المعارضة.
وكان محام سوداني أعلن مطلع أغسطس (آب) أن "اجراءات قضائية فتحت" لكشف مصير 11 شخصاً يعتبرون في عداد المفقودين.
وقال معتز معاوية محمد، الجمعة، خلال مشاركته في التظاهرة في الخرطوم: "ندعو لكشف مكان وجود الاشخاص الذي فقدوا في الثالث من يونيو(حزيران)" داعياً أيضاً لـ"فتح تحقيق مستقل" لكشف مصيرهم.
وتزامنت هذه التظاهرة مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وكان تحقيق رسمي خلص الى تورط 8 أشخاص من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في عملية القمع.
والثمانية متهمون أيضاً بارتكاب جرائم في منطقة دارفور غرب السودان خلال حكم عمر حسن البشير.
لكن دقلو الرجل الثاني في المجلس الانتقالي العسكري الحاكم منذ الاطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) نفى أي مسؤولية لقواته بما حصل خلال فك الاعتصام.
ولقي أكثر من 250 شخصاً مصرعهم خلال الأشهر التسعة الماضية من التحرك الاحتجاجي في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة في الخرطوم تطالب بكشف مصير المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.