تظاهرة في الخرطوم تطالب بكشف مصير المفقودين

شارك مئات في تظاهرة في الخرطوم، الجمعة، لحث السلطات على التحقيق في اختفاء عدد من الاشخاص خلال تفريق اعتصام في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان ما لا يقل عن 127 شخصاً قتلوا في الثالث من يونيو (حزيران) خلال تفريق اعتصام كان قائماً منذ نحو شهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حسب ما نقلت لجنة أطباء مقربة من حركة المعارضة.

وكان محام سوداني أعلن مطلع أغسطس (آب) أن "اجراءات قضائية فتحت" لكشف مصير 11 شخصاً يعتبرون في عداد المفقودين.

وقال معتز معاوية محمد، الجمعة، خلال مشاركته في التظاهرة في الخرطوم: "ندعو لكشف مكان وجود الاشخاص الذي فقدوا في الثالث من يونيو(حزيران)" داعياً أيضاً لـ"فتح تحقيق مستقل" لكشف مصيرهم.

وتزامنت هذه التظاهرة مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.

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وكان تحقيق رسمي خلص الى تورط 8 أشخاص من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في عملية القمع.

والثمانية متهمون أيضاً بارتكاب جرائم في منطقة دارفور غرب السودان خلال حكم عمر حسن البشير.

لكن دقلو الرجل الثاني في المجلس الانتقالي العسكري الحاكم منذ الاطاحة بالبشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان) نفى أي مسؤولية لقواته بما حصل خلال فك الاعتصام.

ولقي أكثر من 250 شخصاً مصرعهم خلال الأشهر التسعة الماضية من التحرك الاحتجاجي في السودان.