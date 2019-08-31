باوك يعلن انتقال عمرو وردة إلى لاريسا اليوناني

وكان باوك أعار عمرو وردة خلال الموسم الماضي لفريق أوتروميتوس والذي شارك معه في الدوري والكأس اليوناني.
وكشف نادي باوك في بيان رسمي له عن تجديد لاعب المنتخب المصري عقده لمدة موسم مع الفريق، إلى جانب رحيله معارًا حتى نهاية الموسم إلى لاريسا.
ووجهت اتهامات لوردة خلال بطولة إفريقيا المقيمة في القاهرة في وقائع تحرش، وسيكون الانتقال لفريق لاريسا هيّ المحطة الرابعة له في اليونان بعدما لعب في صفوف باوك وبانيتوليكوس وأتروميتوس.
يذكر أن عمرو وردة بدأ مشواره مع النادي الأهلي قبل أن يرحل لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ثم عاد مجددًا لصفوف الفريق الأحمر.
وبدأ وردة مشواره في الملاعب اليونانية مع فريق بانيتوليكوس في موسم (2016 – 2017).
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