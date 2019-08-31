نورمحمدوف: الصراع مع مكغريغور لم ينته بعد

أكد حبيب نورمحمدوف نجم الفنون القتالية المختلطة UFCأن تنافسه مع كونور مكغريغور ”لن ينتهي أبداً“، لكنه أكد عدم اهتمامه بخوض مباراة إعادة أمام المصارع الأيرلندي.

وقال المصارع الروسي في مقابلة حصرية مع شبكة ESPN ، الذي تغلب على مكغريغور في العام الماضي في لاس فيغاس “ إنه لن يخوض مباراة إعادة أمام مكغريغور طالما لا يحمل لقب وزنه.

وأضاف ”القتال بيننا لم ينته بعد إذا التقينا في مكان ما فسنتشاجر مائة بالمئة. ولا يهم إذا ذهب أحدنا إلى السجن لاحقا. أنا لا أخاف. هو وفريقه سيذهبون إلى المستشفى، ونحن إلى السجن“.

وأوضح أن معركة لاس فيغاس لم تكتمل موضحا ”توجيه اللكمات وضرب فريقه لا يكفي“.

وسيلتقي نورمحمدوف المولود في داغستان مع داستن بويرير في UFC 242 في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وسيكون هذا أول ظهور له منذ أن قفز من الحلبة ليعتدي على فريق مكغريغور عقب فوزه عليه العام الماضي على لقب وزن الوسط وتم إيقافهما فيما بعد بسبب هذا الشجار.