مقتل 8 جنود نيجيريين بكمين مسلح شمال شرق البلاد

وقالت المصادر إن رجالا مدججين بالأسلحة يشتبه في انتمائهم إلى ”تنظيم داعش في غرب إفريقيا“ المنشق عن حركة بوكو حرام فتحوا النار على قافلة عسكرية على بعد 35 كلم غرب مدينة مونغونو حيث كان الجنود يتمركزون.
وأوضح مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه أن ”الإرهابيين قتلوا ثمانية جنود في الكمين الذي حصل عند منتصف النهار“، مضيفا أن ”خمسة جنود ما زالوا مفقودين“.
وكانت الدورية متجهة نحو العاصمة الإقليمية مايدوغوري عندما تعرضت ”لنيران كثيفة من إرهابيين استخدموا منصات إطلاق صواريخ وأسلحة ثقيلة“، على ما أفاد مصدر عسكري ثان اشترط عدم كشف هويته.
ودمّر المهاجمون شاحنتين عسكريتين وسيارة مزوّدة مدفعا رشاشا وصادروا أسلحة قبل أن يلوذوا بالفرار في الغابة، وفق المصادر نفسها.
وقال شهود عيان مدنيون إن جنودا وصلوا إلى المكان بعد الهجوم أغلقوا الطريق فترة وجيزة فيما كانت طائرة تابعة للقوات الجوية تحاول العثور على المسلحين.
وتنشط جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا حيث أسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة منذ نحو عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.
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