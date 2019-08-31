الرباط الصليبي يضرب قائد "السيدة العجوز"

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب، اليوم الجمعة، بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته".
وأضاف البيان: "سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة".
يذكر أن كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من "الكالتشيو" أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.
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