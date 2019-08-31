الرباط الصليبي يضرب قائد "السيدة العجوز"

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي آخر 8 سنوات إصابة مدافعه المخضرم جيورجيو كيليني بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "أصيب جيورجيو كيليني خلال تدريب، اليوم الجمعة، بالتواء في ركبته اليمنى وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الأمامي لركبته".

وأضاف البيان: "سيكون من الضروري خضوع المدافع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة".

يذكر أن كيليني قاد يوفنتوس للفوز في الجولة الأولى من "الكالتشيو" أمام بارما، حيث سجل هدف المباراة الوحيد.