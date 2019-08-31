بومبيو يجتمع مع بيدرسن ويبحثان الوضع في إدلب

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو عقد اجتماعا يوم الجمعة مع بيدرسن، ناقشا خلاله سبل حل النزاع في سوريا، لا سيما في محافظة إدلب.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيانها: "اتفق وزير الخارجية بومبيو والمبعوث الخاص، على أن العنف المستمر يفاقم الوضع الإنساني الأليم، ما يوجب وقفه الفوري، في حال أريد للعملية السياسية أن تمضي قدما. وشدد الوزير بومبيو أيضا على الحاجة إلى خطوات جديدة في العملية السياسية لحل النزاع".
وأشار البيان، إلى أن بومبيو عبر عن قلقه بشأن "العواقب المرعبة لهجمات نظام الأسد وحلفائه على السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية في إدلب"، مؤكدا الحاجة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار.
وأكد بومبيو دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.
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