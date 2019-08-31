صافي الأصول الأجنبية للسعودية يسجل أكبر انخفاض منذ عامين

وأفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بأن صافي الأصول الأجنبية الذي تمتلكه المؤسسة انخفض بنسبة 9 مليارات دولار، ليصل إلى 498 مليارا، ما يشكل الانخفاض الأكبر خلال شهر واحد منذ فبراير عام 2017.
وأشار ذات التقرير إلى أن الحساب الجاري للحكومة لدى مؤسسة النقد انخفض بنحو 9.5 مليار دولار في يوليو الماضي.
ويأتي ذلك بعد قرار السلطات السعودية زيادة النفقات لإعطاء دفعة لوتائر النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة هذا العام.
وأظهرت مؤشرات إنفاق المستهلكين نوعا من الانتعاش في يوليو الماضي، حيث ازدادت عمليات البيع بنسبة 19 بالمئة، وتقلصت عمليات سحب الأموال بنسبة 0.4 بالمئة.
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