السعودية والإمارات تحذران رعاياهما من إعصار "دوريان" الأمريكي

أصدرت سفارتا السعودية والإمارات لدى الولايات المتحدة، كل على حدا، بيانا حذرتا فيه مواطنيهما المغتربين في ولاية فلوريدا، من وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ونشرت سفارة الإمارات في مجموعة تغريدات على "تويتر"، بيانا حذرت فيه من "حصار الأيام السبعة"، وقالت "تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار دوريان، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".

وتابعت "الرجاء التحضير للإجلاء، في حال عدم تلقي تعليمات من بعثاتنا"، داعية إياهم للاتصال بالقنصلية العامة للدولة في نيويورك، أو سفارة الدولة في واشنطن.

من جهتها، نشرت سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تغريدة على "تويتر" حذرت فيها المواطنين السعوديين من الإعصار.

وجاء في التحذير،" بناء على ما صدر من الجهات الرسمية لولاية فلوريدا عن احتمال تعرض الولاية للعاصفة الاستوائية (دوريان) نهاية الاسبوع، فإن القنصلية تأمل من المواطنين المتواجدين في تلك المناطق اتخاذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام عن حالة الطقس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار "دوريان" المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.