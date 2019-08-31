مرسيدس تعلن الكشف عن سيارتها الكوبيه الجديدة "GLE"

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية الشكف عن سيارتها الكوبيه الجديدة "GLE" لتنضم إلى شقيقتها GLE الأساسية لتنافسا سيارات SUV الفاخرة بالأداء والتصميم.

تأتي GLE كوبيه بتصميم متوقع شاهدناه سابقاً مع شقيقتها الأساسية، ولكنها تتميز بسقف مائل يمنحها اسمها وببعض التعديلات التي لا يمكن ملاحظتها بالعين على الهيكل والأبعاد، مقارنة بالجيل الماضي فقد أصبحت السيارة أطول بـ39 مم، وأعرض بـ7 مم، وأصبحت قاعدة العجلات أطول بـ20 مم، أما مقارنة بشقيقتها الأساسية فإن الطول الإجمالي للسيارة أقصر بـ60 مم. تحمل السيارة تصميم رياضي يتميز بصدامات محسنة ومظهر جاهز للانقضاض. تحمل الواجهة الخلفية مصابيح محسنة ومشتت هواء مدمج ومخارج عادم رياضية وإطار من الكروم.

ستتوفر الفئة الأدنى في أوروبا من GLE كوبيه بمحرك ديزل 6 سلندر ينتج 268 حصان و600 نيوتن-متر، أو 325 حصان و700 نيوتن-متر. تتوفر فئة AMG GLE 53 كوبيه بتصميم أكثر تميزاً ومحرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر مزود بتقنية هجينة للتيربو، ينتج هذا المحرك 429 حصان و521 نيوتن-متر ويستطيع مولد EQ Boost الكهربائي المسؤول أساساً عن تشغيل السيارة إطلاق قوة إضافية تبلغ 21 حصان وعزم 249 نيوتن-متر يمكن استعمالها لفترات زمنية قصيرة.

ومن الداخل، تحمل GLE كوبيه مقصورة مشابهة لـ GLE وتوفر لوحة عدادت رقمية قياس 12.3 إنش ونظام ترفيهي أيضاً بشاشة قياس 12.3 إنش، وتقول مرسيدس إن الأبعاد تحسين بشكل واضح عن الجيل الماضي لتتسع السيارة لـ5 أشخاص بسهولة.