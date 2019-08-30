"جوجل" تكشف عن تعرض هواتف "آيفون" للاختراق لسنوات

قال باحثون في جوجل إن عدداً من متسللين استخدموا مجموعة من المواقع على الإنترنت لاختراق أجهزة «آيفون» وغرس برامج مراقبة بها على مدار سنتين على الأقل.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن هذا الاختراق كان يحدث عند زيارة المستخدمين لأحد هذه المواقع التي سيطر عليها المتسللون، وقد أوضحت الشركة أن هذه المواقع كانت مشهورة جداً وتتلقى آلاف الزيارات في الأسبوع.

وأكد عدد من الباحثين الأمنيين في جوجل أن هذه المشكلة قد تكون واحدة من أكبر الهجمات على مستخدمي «آيفون» على الإطلاق.

وقال الباحث الأمني إيان بير: «بمجرد دخول المستخدم لهذه المواقع، يتم اختراق هاتفه بشكل سري وتثبيت نظام مراقبة فيه يمكنه من الوصول إلى الصور وأرقام التليفون الموجودة على الهاتف وعدد من المعلومات الأخرى».

وأضاف أنه تم استهداف أنظمة التشغيل، ابتداء من iOS 10 حتى iOS 12 في الاختراق، الأمر الذي مكّن المتسللين أيضاً من الوصول إلى تطبيقات المستخدمين، بما في ذلك «إنستغرام» و«واتساب» و«جيميل».

وتابع بير أن معظم الثغرات الأمنية التي استغلها المتسللون كانت موجودة في متصفح «Safari»، وهو متصفح الويب الافتراضي على أجهزة «أبل».

Advertisements

وأوضحت جوجل أنها أبلغت «أبل» بهذه المشكلة في 1 فبراير الماضي، ومنحتها مدة زمنية لا تتجاوز 7 أيام لإصلاح الثغرات، بدلاً من الـ90 يوماً التي تعطى عادة لمطوري البرامج لتصحيح العيوب الأمنية.

وأصدرت «أبل» بعد ذلك تحديثاً لنظام التشغيل في 7 فبراير.

وقال بير: «بالنظر إلى حجم المعلومات المسروقة، فقد يتمكن المهاجمون من الوصول مرة أخرى إلى مختلف الحسابات والخدمات باستخدام كلمات المرور المحفوظة على الجهاز».

ونصحت جوجل مستخدمي «آيفون» بالتأكد من أن هواتفهم تعمل بنظام تشغيل محدث، لحمايتها من الاختراق.

التعليقات