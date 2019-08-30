أكثر من 60 أسرة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بنهر ياي

يعاني أكثر من ستين أسرة من لاجئي جنوب السودان العائدين من دولة الكونغو الديمقراطية أوضاعاً إنسانية حرجة في مقاطعة لوجولو بولاية نهر ياي.
وقال محافظ المقاطعة ، جوزيف ماوا ، في حديثه لتمازُج الخميس ، أن أكثر من 60 أسرة عائدة من دولة الكونغو الديمقراطية ، معظمهم من النساء والأطفال والمُسنين ، بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية وغير الغذائية ، لعدم قدرة المقاطعة في توفير الغذاء لهم.
وناشد المسؤول الحكومي ، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة لتقديم الاستجابة الطارئة للعائدين في أقرب وقت ممكنة.
وتابع “في الوقت الذي اتحدث فيه الآن ، لدينا 64 أسرة في حاجة للغذاء والمأوى ويجب أن تتدخل المنظمات الإنسانية”.
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