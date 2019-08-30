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أكثر من 60 أسرة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بنهر ياي

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يعاني أكثر من ستين أسرة من لاجئي جنوب السودان العائدين من دولة الكونغو الديمقراطية أوضاعاً إنسانية حرجة في مقاطعة لوجولو  بولاية نهر ياي.

وقال محافظ المقاطعة ، جوزيف ماوا ، في حديثه لتمازُج الخميس ، أن أكثر من 60 أسرة  عائدة من دولة الكونغو الديمقراطية ، معظمهم من النساء والأطفال والمُسنين ، بحاجة ماسة إلى المواد الغذائية وغير الغذائية ، لعدم قدرة المقاطعة في توفير الغذاء لهم.

وناشد المسؤول الحكومي ، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة لتقديم الاستجابة الطارئة للعائدين في أقرب وقت ممكنة.

وتابع “في الوقت الذي اتحدث فيه الآن ، لدينا 64 أسرة في حاجة للغذاء والمأوى ويجب أن تتدخل المنظمات الإنسانية”.

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