مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانوناً بتنفيذه.
وأضاف رئيس المجلس الانتقالي: مطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فوراً، وستتخذ الاجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المجلس الانتقالي يصدر تعميماً هاماً لكافة وحداته وقواته في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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