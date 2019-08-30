خبير اقتصادي: لا خيار سوى تغيير العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير وجود 98% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. وقال محمد الناير في تصريح لـ (سبوتنيك): (لا يوجد سوى نسبة بسيطة من السيولة أو الكتلة النقدية في البلاد داخل القطاع المصرفي والباقي لدى الناس، مما يجعل نهضة الاقتصاد أو إصلاحه أمراً مستحيلاً مع بقاء هذا الوضع). وأشار الناير إلى أن خيار استبدال أو تغيير العملة مرجح بنسبة كبيرة جداً لدى الحكومة القادمة، من أجل استعادة الكتلة النقدية إلى المصارف. وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا يستطيع أحد أن يحدد نسبة التزوير في العملة المتداولة في السوق المصرفي، وتابع قائلاً: (لكن بكل تأكيد أن التزوير موجود، ويمارس أيضاً حتى في الفئات التي تمت طباعتها أخيراً، لكن لا نستطيع أن نقول كم هو حجم التزوير).