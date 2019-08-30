الوصل الإماراتي يقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

الخليج 365 :

خسر الهلال السوداني بطاقة الترشح إلى دور الـ”16″ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال رغم تفوقه على الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة”.

وكان الهلال قد تقدّم بالهدف الأول عن طريق اللاعب وليد الشعلة في الدقيقة الـ”11″، قبل أنّ يضاعف ذات اللاعب النتيجة في الدقيقة الـ”79″، لكّن الوصل عاد قبل نهاية اللقاء وسجّل هدف تقليص الفارق عن طريق ليما.

واستفاد الفريق الإماراتي من فوزه ذهابًا بهدفين دون مقابل.

وشهدت المباراة قذف الملعب بالحجارة من قبل جماهير نادي الهلال لخروج فريقها من البطولة العربية، ولم يتمكّن فريقا الوصل والهلال من الخروج من الملعب بعدما أحاطت بهما أمن الملاعب لحمايتهما.