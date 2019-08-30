الخليج 365 : أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل الإماراتي عن أهمية مباراة الهلال في البطولة العربية وقال إن فريقه يتمتع بجاهزية مثالية ويملك دوافع كبيرة ويتطلع لخوض مباراة تدعم تأهله للمرحلة القادمة.

وأضاف مدرب الوصل أن منافسه الهلال فريق كبير يتمتع بالاسم والتاريخ. وتطرق ريجيكامب مدرب الوصل إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الهلال ومدربه الكوكي قبل مباراة الغد وقال: “ذهاب الكوكي لن يغير شئ بالنسبة لي، لأن لاعبي الهلال يملكون الدوافع ونسعي للتأهل”.

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كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة لمدرب الوصل الإماراتي عن مباراة الإياب مع الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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