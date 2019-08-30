قطر تصدر بيانا عاجلا بعد “القصف الإماراتي” على عدن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت قطر، اليوم الجمعة، بيانا نشرته وزارة الخارجية، بعد القصف الإماراتي الذي وقع، أمس الخميس، على مواقع للجيش اليمني في عدن وتسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجنود.

وقالت قطر، في بيانها، “نتابع في دولة قطر بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين. لقد طال أمد الحرب في اليمن الشقيق وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني”.

وأضاف البيان “لذا فإن دولة قطر تدعو جميع القوى اليمنية إلى تغليب صوت الحكمة ومصلحة شعبها وعدم الإمعان في تمزيق النسيج الاجتماعي كما تطالب بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني”.

وتابع البيان “وأخيرا فإن دولة تؤكد مرة أخرى على وقوفها التام مع الشعب اليمني الشقيق للحفاظ على أمنه وسلامته ووحدة وطنه”.

سبوتنيك