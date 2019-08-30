مسيرات في الخرطوم بحثاً عن “مفقودي” الاعتصام

نظم مئات السودانيين في العاصمة الخرطوم، يوم الجمعة، مسيرات لمفقودي فض اعتصام قيادة الجيش “تزامنًا مع اليوم العالمي للمختفين قسرياً”، واستجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وخرج المئات في عدد من أحياء الخرطوم، ومدينة أم درمان، وفق شهود عيان.

ورفع المتظاهرون بحسب “الأناضول” شعارات وهتافات تذكر وتطالب بمعرفة مصير مفقودي اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

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وبحسب الشروق دعا تجمع المهنيين، يوم الأربعاء، للخروج في مسيرات يوم الجمعة، للوقوف خلف قضية مفقودي القيادة، في سبيل اقتلاع الحقوق بالنضال السلمي، وردد المتظاهرون هتافات منها “الليلة لن نرجع، إلا المفقود يرجع”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)