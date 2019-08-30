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الجنرال يكشف عن تشكيلة الهلال لمواجهة الوصل الإماراتي

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 30-أغسطس-2019

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الجنرال يكشف عن تشكيلة الهلال لمواجهة الوصل الإماراتي

أعلن المدرب صلاح محمد آدم عن التشكيلة الأساسية لفريق الهلال والتي سيواجه بها فريق الوصل الإماراتي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في كأس الملك محمد السادس.

 

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وبحسب اليوم التالي تضم تشكيلة الهلال جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار يتكون من أطهر الطاهر، السموأل ميرغني، حسين إبراهيم مرسال، عبد اللطيف بوي، ويلعب في وسط الملعب أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد، بشة الصغير ويقود الهجوم الثنائي محمد موسى الضي ووليد الشعلة.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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