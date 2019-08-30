أسر الشهداء يدعون لتسيير مواكب بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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دعا دار أسر الشهداء والمفقودين لتسيير مواكب مناسبة اليوم العالمي للمفقودين، تتحرك من أمام دار أسر الشهداء والمفقودين بالمهندسين مروراً بشارع الأربعين.وناشد في بيان أمس، المتظاهرين في الموكب الى رفع صور المفقودين وإحياء ذكراهم وتذكرهم. وأشار إلى قضية قصاص الشهداء وطالب المواطنين للوقوف خلف القضة لضمان تحقيق العدالة، وقال البيان إن المواكب التي ستتحرك في الثالثة ظهراً ستكون بمثابة قرع الأجراس للمفقودين، وأضاف: ” يمر اليوم تلو اليوم واوجاعنا تتزايد لأن رفاقاً بالأمس لا ندري مصيرهم اليوم فهم أحق باحتفالاتنا بالنصر وإن كانو غياباً عن هكذا فرح فلا حق أن يسمى فرح” وتابع : قولوها للعسكر نحن لن نستبدل الرفاق باتفاق”.
وبحسب الجريدة دعت لجان أحياء بحري لإحياءة ذكرى يوم المفقودين العالمي والمشاركة في فعالية ستقيمها اليوم في الخاسمة مساء في استاد التحرير ببحري، و على مخاطبات من لجنة أطباء السودان المركزية والتخالف الديمقراطي للمحامين وممثل عن لجان بحري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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