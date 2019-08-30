مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمل

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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نفذ مواطنون بكوبر وقفة احتجاجية أمام مستشفى الأمل، وطالبوا بتغيير اسمه ونزعه من جهاز الأمن.وشدد المحتجون على ضرورة تحويل مبنى المستشفى إلى مركز صحي كوبر.
وبحسب الجريدة رفع المواطنون لافتات تطالب بمجانية العلاج، ورددوا هتافات تطالب بتحقيق أهداف الثورة، وهتفوا : “حقنا كامل وما بنجامل” و “حقك تقاوي وتقلعو”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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