وصول أول طائرات الجسر الجوى الكويتي إلى مطار الخرطوم الدولي

وصلت أولى طائرات الجسر الجوى الكويتي إلى مطار الخرطوم الدولي اليوم تحمل مواد طبية وغذائية وبطانيات لدعم متضرري السيول والفيضانات بالبلاد، وكان فى استقبالها رئيس وأعضاء لجنة استلام الدعم الخارجي بمجلس السيادة الإنتقالي .

وبحسب سونا أعلن بسام القبندي سفير دولة الكويت بالخرطوم فى تصريحات صحفية عن استمرار وصول الطائرات المحملة بالمواد الصحية والمواد الغذائية ومواد الإيواء من الكويت للسودان حتى تنجلي الأزمة الحالية التى تسببت فيها معدلات هطول الأمطار العالية هذا العام فى السودان.

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من جانبه، أوضح هلال الثائر رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أن تسيير الجسر الجوي الكويتي إلى السودان يجئ تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت بالوقوف مع السودان فى هذا الظرف ، مشيرا إلى أن الطائرة التى وصلت الخرطوم اليوم تحمل (٤٠) طن من المواد الغذائية والصحية والبطانيات.

وأضاف الثائر أن الهلال الأحمر الكويتي سيجلس مع الجهات المختصة فى السودان لمعرفة وتحديد الاحتياجات و سيكون هناك جسر جوي فى المستقبل بين الكويت والخرطوم حسب المتطلبات التى سيتم تحديدها.

يذكر ان المعدلات العالية للأمطار بالبلاد هذا العام والتى بلغت فى يوم واحد (١٥٥) ملمتر نتج عنها أضرار كبيرة وصلت فى بعض المناطق الى إزالة قرى بأكملها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)