بالفيديو : “الله قادر” أغنية توضح تفاصيل معاناة الشعب السوداني

أنتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا موقعي فيس بوك ويوتيوب لأغنية للفنان الشاب محمد عبدالجليل أو “جاليلو” كما يحب ان يسمه عشاقه. ووجدت الاغنية رد فعل واسع من رواد مواقع التواصل حيث تتناول الاغنية “الله قادر” تفاصيل حياة ومعاناة الشعب السوداني ومدي تحملهم للظلم وصعوبة المعيشة . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) فإن الاغنية من كلمات الشاعر الكبير “محمود الجيلي” واداء الفنان الشاب “محمد عبدالجليل” المظلوم إعلامياً بحسب رأي بعض المتابعين للساحة الفنية ولعل ابرزهم “احمد دندش” . وتنص كلمات الاغنية : للعيون الحابسة دمعة و قاعدة تبكي و للقلوب الما بتحكي الله قادر الله قادر الله قادر يسمعك وقتين بتشكي للمساكين والحيارى عدا بالاهات نهارا قاعده في اوضة وبرنده لسه ما دافعين ايجارا كل زول في قلبه دعوه كاتم الاهات وصابر الله سامع الله شايف الله قادر الله ما حيسيب عباده وكل ليلا ليه اخر والصباح قرب ميعااده Advertisements والظلام لجراحنا ساتر ………………. لسه شايل هم علاجك و لسه كايس برضو لي حق المدارس الله قادر الله قادر الله قادر الله رازق الله حارس للكسور الما بتبرا و العمر بالحسرة مرّ حار وجع جلداً مجّرح.. الأ جرح الروح أحرّ طالما في العمر باقي بكرة تنجبر الخواطر الله سامع الله شايف الله قادر الله ما حيسيب عباده وكل ليلا ليه اخر والصباح قرب ميعااده والضلام لجراحنا ساتر وانضم “جاليلو لفرقة عقدالجلاد الغنائية في العام (2008م) وسطع نجمه هناك قبل ان يغادرها في العام (2014م) ليتوجه للغناء الفردي , ويمتلك الفنان فكرة مشروع فني وله نظرته في تطوير فن الغناء في السودان ونقله للعالمية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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