مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان

ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة الجمعة أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس، في حين تستمر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقالت بعثة الحلف في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي مصرعه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس 2019"، وفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ).

وبذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصاً في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.

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وفي 21 أغسطس قتل اثنان من عناصر الجيش الأمريكي أثناء معارك في أفغانستان.

ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة وحركة طالبان السعي للتوصل إلى اتفاق في الدوحة من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأمريكية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية.

وينتشر حاليا نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.