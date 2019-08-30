الكشف عن الإمكانات الهائلة لسيارة BMW 7 series (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لسيارة تابعة لشركة صناعة السيارات الألمانية BMW، تكشف فيه الشركة عن الإمكانات الخيالية لسيارتها الجديدة BMW 7 series. وتظهر في الفيديو الإمكانات الهائلة للسيارة المزودة بالأنظمة الإلكترونية التي توفر الجو الممتع للراكب بطرق مختلفة وتوفير شاشات إلكترونية وأماكن سحرية داخل السيارة. ويصل سعر هذه السيارة 740 bmw 7 series إلى 2,600,000 جنيه.

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