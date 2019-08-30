البطالة في البرازيل تنخفض إلى أدنى مستوياتها هذا العام

قالت وكالة الإحصاء IBGE اليوم الجمعة أن معدل البطالة في البرازيل انخفض إلى 11.8 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، أقل من توقعات السوق وأدنى مستوى هذا العام في علامة أخرى على أن الاقتصاد ربما يتحول ببطء نحو الأفضل.

انخفض معدل البطالة في البرازيل بمقدار نقطة مئوية كاملة تقريبًا منذ شهر مارس، وتأتي الأخبار بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد نما بمعدل الضعف الذي توقعه الاقتصاديون في الربع الثاني.

ولكن التحسن تدريجي وغير متكافئ وهش، كما يقول بعض الاقتصاديين، مشيرين إلى أن نمو الأجور لا يزال ضعيفًا وأن نمو الوظائف يتركز في السوق "غير الرسمي" بدلًا من الشركات التي تتعامل مع العمال بعقود رسمية مسجلة.

وقال "خوسيه فرانسيسكو جونكالفيس" كبير الاقتصاديين في بنك بانكو فياتور في ساو باولو: "الناس يحصلون على عمل، لكن الشركات لا تستخدم"

وانخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو من 12.0 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بنسبة 11.9 ٪ وأدنى مستوى منذ ديسمبر.

وقال IBGE في فترة الثلاثة أشهر السابقة من فبراير إلى أبريل، كان معدل البطالة 12.5 ٪.

وانخفض عدد البرازيليين العاطلين عن العمل بمقدار 609.000 في الفترة، أو بنسبة 4.6٪، إلى 12.6 مليون.

Advertisements

ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم مرتفعًا، مما يعكس كمية كبيرة من الركود في سوق العمل ولم يتغير كثيرًا عن العام الماضي.

هذا الرقم تضخم من خلال حصول حوالي 411000 شخص على وظائف في القطاع الخاص غير الرسمي، مما يعكس "النوعية الرديئة" لنمو الوظائف بشكل عام، وفقًا لألبرتو راموس من جولدمان ساكس.

وقال IBGE إن معدل العمالة الناقصة، الذي سجل رقما قياسيا بنسبة 25.0 ٪ في وقت سابق من هذا العام، انخفض بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 24.6 ٪، كما لم يتغير كثيرا عن العام السابق.

وأضاف: "أن عدد العمال العاطلين عن العمل في البرازيل لم يتغير إلا قليلًا عند 28.1 مليون. وبلغ هذا رقمًا قياسيًا 28.5 مليون في وقت سابق من هذا العام.

وقال متوسط الدخل الحقيقي للأسر المعيشية انخفض متوسط 1.0٪ إلى 2266 ريال (550 دولار) في الشهر من الأشهر الثلاثة السابقة.