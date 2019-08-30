القبض على 47 شاباً بتهم زراعة و تعاطي الحشيش في بيه

دشنت حكومة ولاية بيه بجنوب السودان حملة ضد تجار ومتعاطي المخدرات في الولاية بسبب تزايد الجرائم بين المجتمعات، وذلك يوم الخميس.

و قال نيانق لول قاي ، نائب حاكم ولاية بيه ، في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة ، إنهم بدأوا الحملة يوم الخميس بمنطقة “ويدينق” في مقاطعة وات ، حيث تمكنوا من القبض على عدد من التجار بحوزتهم 2 طن من الحشيش ، وزاد”قمنا بحرق الحشيش و حذرنا المواطنين”.

وأكد نائب الحاكم أن الحملة ستشمل المناطق الأخرى من الولاية . و أشار المسؤول الحكومي ، إلى أن المشكلات التي تحدث بين المجتمعات سببها زيادة معدلات الشباب الذين يتعاطون المخدرات ، و تابع” هناك الكثير من الشباب العاطلين عن العمل و تورطوا في جرائم كثيرة بسبب تعاطيهم للمخدرات” .

من جانبه، كشف محافظ مقاطعة وات ، ايزاك بور روت ، أنهم اعتقلوا “47” شاباً من تجار و متعاطي المخدرات ، مبيناً أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة