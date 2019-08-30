قرارات طوارئ بولاية البحر الاحمر لمنع تجدد الصراع القبلي

أصدر والي البحر الأحمر المُكلّف ، اللواء رُكن حافظ التاج الفكي مكي ، أمر طوارئ رقم (1) من قانون الطوارئ للسلامة العامة للعام 1997م؛ في أعقاب النزاعات الأهلية التي شهدتها مدينة بورتسودان وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وتصل عقوبة مخالف احكام قرار الطوارئ عشر سنوات ومصادرة الوسيلة أو المال المُستخدم في إرتكاب أي فعل محظور .

ويُحظر الأمر حمل السلاح الناري و الأسلحة البيضاء ، والتجمهر ،والتعدي علي الممتلكات العامة و الخاصة ، وترويع المواطنين ، و الإخلال بالأمن و السلامة.

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ويمنع قرار الطوارئ قيادة المركبات و المواتر بدون لوحات ، سواء كانت نظامية أو خاصة، مُقاومة السلطات المختصة ، أو رفض الإنصياع للأوامر و التوجيهات.

كما يُحظر إعداد أو نشر المعلومات و الصور و الوثائق المتعلقة بالأحداث بمدينة بورتسودان ، و تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي: ونشر الشائعات ، أو إستهداف أي شخص يشغل وظيفة عامة.

وقالت السلطات السودانية ان (٣٠) شخصا قتلوا واصيب نحو (٢٠٠) في اشتباكات بين قبيلتين بولاية البحر الاحمر شرقي البلاد.