زامبيا تطلق سراح زعيم المعارضة المتهم بتشهير الرئيس

وقال محاميه: "أن "تشيشيمبا كامبويلي"، الذي أنكر التهمة وأُطلق سراحه بكفالة.
واعتقل يوم الأربعاء، وثارت مزاعم حول قيام بكتابة عبارات تنتقص من الرئيس في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مقطع الفيدي، يشير كامبويلي إلى "كلاب من تشاواما"، وتم تفسير هذا التعليق على أنه يشير إلى لونجو، الذى عاش في تشاواما، وعمل عضوًا في البرلمان ممثلًا لها.
وقال كامبويلي إنه سيطعن في هذا القرار أمام المحكمة.
واتهم هو وسياسيون معارضون آخرون لونجو بقمع المعارضة، بينما تنفي الحكومة هذا وتقول إنها تحمي حرية التعبير.
وأجل القاضي لاميك موالي قضية كامبويلي إلى 30 سبتمبر ومنحه الكفالة حتى ذلك الحين بكفالة قدرها 50000 كواتشا (حوالي 3820 دولار).
وقال كامبويلي للصحفيين بعد اعتقاله: "أن تعليقاته في شريط الفيديو بلغة بيمبا المحلية قد أسيء فهمها. لم يوضح ما الذي يعنيه".
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