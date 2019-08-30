لجنة الفيضان ترصد سحب ممطرة بالهضبة الإثيوبية

عقدت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اجتماعاتها اليوم الجمعة حيث استعرضت اللجنة الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق، النيل الرئيسي، ونهر عطبرة، من البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الاقمار الصناعية.

وبحسب سونا قد لوحظ وجود سحب ممطرة في الهضة الإثيوبية وعليه سيكون الوضع العام للفيضان على النحو التالي

(الحبس الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً)

(سنار – الخرطوم سيشهد ارتفاعا)

(الجبلين – جبل أولياء مستقر)

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(الخرطوم ـ شندي سيشهد ارتفاعا)

(شندي – عطبرة سيشهد استقراراً)

(خزان خشم القربة – عطبرة سيشهد استقرارا )

(عطبرة – خزان مروي – سيشهد ارتفاعاً)

(خزان مروي – الدبة – سيشهد استقرارا)

( الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعا)

في سياق متصل قال المهندس بلة أحمد عبد الرحمن مقرر اللجنة إن الوزارة اتخذت من خلال اللجنة العليا للفيضانات الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعيا المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولايات سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)