بالفيديو : حمدوك يواصل المشاورات ..يكشف اسباب جديدة لتأجيل اعلان الحكومة السودانية ..فماذا يحدث؟

كشفت مصادر صحفية اسباب اضافية لتأجيل اعلان التشكيل الجديد للحكومة الانتقالية حيث يواصل الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، مشاوراته لتشكيل الحكومة السودانية الانتقالية بعد اتفاقه مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل إعلانها لمدة 48 ساعة.
وأكدت مصادر صحفية في الخرطوم الخرطوم، أن رئيس الوزراء السوداني تحفظ على بعض الأسماء التي قدمت له من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التشكيل الوزاري دون إعلان رفضها.
وبحسب قناة الغد أشارت المصادر إلى أنه يجب ترشيح أسماء أخرى في مقاعد وزارات مختلفة كالصناعة والسياحة، لكن بقية الأسماء التي رفضها لم تحدد بعض بصورة واضحة، كما طالب حمدوك بمزيد من الوقت والدراسة.
وكان حمدوك قد أشار إلى الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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