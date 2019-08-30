“حمدوك” يطلب مُقابلة عددٍ من المرشحين الوزاريين

قَالَت مصادر موثوقة، إنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، طلب مُقابلة بعض المرشحين للوزارات، قبل أن يُحَدِّد الاختيار بشكله النهائي لمزيدٍ من التمحيص.

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وحسب الصيحة فإنّ حمدوك طَلَبَ ذلك خلال لقائه بلجنة “قِوى الحُرية والتّغيير” ظهر أمس الأول الأربعاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)