“حمدوك” يطلب مُقابلة عددٍ من المرشحين الوزاريين

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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قَالَت مصادر موثوقة، إنّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، طلب مُقابلة بعض المرشحين للوزارات، قبل أن يُحَدِّد الاختيار بشكله النهائي لمزيدٍ من التمحيص.
وحسب الصيحة فإنّ حمدوك طَلَبَ ذلك خلال لقائه بلجنة “قِوى الحُرية والتّغيير” ظهر أمس الأول الأربعاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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