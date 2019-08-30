جونسون يواجه تحديات متزايدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لا تزال النتيجة النهائية لأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المضطربة التي استمرت ثلاث سنوات غير واضحة مع خيارات تتراوح بين المغادرة المحمومة دون صفقة خروج أو اتفاق في اللحظة الأخيرة إلى انتخابات أو استفتاء يمكن أن يلغي المسعى بأكمله.

ووعد جونسون، الذي يواجه حملة إجازة التصويت في استفتاء عام 2016، بطرد المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في غضون شهرين مع أو بدون صفقة طلاق، وهو تهديد يأمل أن يقنع الكتلة بمنحه صفقة الخروج هو يريد.

ورغم ذلك، كان جونسون يتعرض للعديد من ضغوطات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "كان المعارضون في البرلمان يخططون لتدمير خططه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الإطاحة بحكومته، بينما كان تعليقه للبرلمان قيد التدقيق في المحاكم".

ورفضت دبلن بصراحة محاولة جونسون للحصول على بوليصة التأمين الخاصة بالحدود الإيرلندية، وقالت أن لندن كانت غير معقولة على الإطلاق.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في مقابلة مع إذاعة نيوستوك الأيرلندية: "بوريس جونسون يحدد موقفًا واضحًا وحازمًا للغاية، لكنه موقف غير معقول تمامًا لا يمكن للاتحاد الأوروبي تسهيله وعليه أن يعرف ذلك".

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يتعين على بريطانيا تقديم مقترحات ملموسة في أقرب وقت ممكن، لكن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتصور إعادة فتح اتفاقية الانسحاب التي وافقت عليها سلف جونسون تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر.

وأصرت بريطانيا على أنها قدمت مقترحات بشأن دعم الحدود وأنه من "غير الصحيح" الإيحاء بأنها لم تفعل ذلك.

وقالت الحكومة أن المفاوضين البريطانيين سيعقدون محادثات أسبوعية مرتين مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل في محاولة لإعادة صياغة اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي رفضها البرلمان البريطاني مرارًا وتكرارًا.

وبعد شهرين فقط من مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كان قرار جونسون بمطالبة الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان يتعرض للطعن في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة.

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ووافقت الملكة في 28 أغسطس على أمر جونسون بتعليق البرلمان في الفترة من 9 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، في خطوة تضمن أن يجلس البرلمان لمدة أربعة أيام أقل مما كان متوقعًا.

وطلب رئيس الوزراء السابق جون ميجور، الذي تضمنت فترة رئاسته 1990-1997 الخروج غير المنضبط من الجنيه عام 1992 من آلية سعر الصرف، الانضمام إلى أحد الإجراءات لمنع طلب جونسون.

وستستمع المحكمة الاسكتلندية للمرافعات في 3 سبتمبر، وستُنظر القضية المرفوعة من قبل الداعية جينا ميلر في 5 سبتمبر، وستستمع محكمة إيرلندية شمالية إلى قضية منفصلة في 6 سبتمبر.

وفي نهاية المطاف، يمكن الجمع بين القضايا للذهاب إلى المحكمة العليا - محكمة الاستئناف النهائية في المملكة المتحدة التي تنظر في القضايا ذات الأهمية الدستورية الأكثر خطورة.

وقال روبرت بلاكبيرن استاذ القانون الدستوري في كينجز كوليدج لندن: "يمكن تتبع الاجراءات القانونية كما يقرر القضاة في القضية."

وقال بلاكبيرن: "في حالة نجاح قضية من يرفعون دعاوى قانونية، يمكن للمحكمة العليا أن تلغي و أو تعلن أن قرار مجلس الملكة الخاص الذي يصرح بالاختصاص المقبل".

وفي البرلمان، كان من المقرر أن تبدأ المعركة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بجدية في الثالث من سبتمبر عندما يعود المشرعون من إجازتهم الصيفية وسيحاولون إما الإطاحة بالحكومة أو إجبارهم من خلال قانون مصمم لمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون صفقة خروج.